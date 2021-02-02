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02 февраля 2021, 12:49 51

Более 10 тысяч чиновников не накажут за непредставление деклараций - НАПК

02 февраля 2021, 12:49 51
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Среди них депутат VI созыва Рады Константин Жеваго и депутат Киевского горсовета VI созыва Игорь Кононенко
Среди них депутат VI созыва Рады Константин Жеваго и депутат Киевского горсовета VI созыва Игорь Кононенко
Фото: из открытых источников
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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции сообщили, что не накажут свыше 10 тысяч должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, поскольку Конституционный суд отменил соответствующую статью Уголовного кодекса в октябре 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Более 10 тысяч должностных лиц, которые умышленно не подали декларации, не будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку своим решением от 27.10.2020 года Конституционный суд Украины отменил соответствующую статью Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Также среди чиновников, которых не смогут привлечь к ответственности, Андрей Лозовой, Андрей Шинькович и Иван Винник.

В заявлении говорится, что закон об уголовной ответственности, устанавливающий уголовную противоправность деяния, не имеет обратного действия во времени. Если норма закона не действовала на момент совершения преступления, лицо не может быть привлечено к ответственности.

Напомним, ранее в НАПК заявили, что декларирование снова могут признать неконституционным.

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