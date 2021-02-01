Украинское правописание 2019 года остается в силе, - Малюська

Его не отменят как минимум до окончания ВНО

Его не отменят как минимум до окончания ВНО

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Решение ОАСК, которым отменено постановление КМУ «Вопросы украинского правописания» не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку будет оспариваться.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Малюська сообщил, что решение Окружного административного суда. Киева, которым признано противоправным и отменено постановление Кабинета Министров Украины "Вопросы украинского правописания" от 22/05/2019 №437, не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку на него будет подана апелляционная жалоба.

До окончания рассмотрения нашей апелляции постановление Кабмина будет оставаться действующим. То есть украинское правописание, утвержденное в 2019 году, остается в силе, - написал министр.

Денис Малюська добавил, что это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к нынешнему ВНО.

Учитывая стандартную продолжительность судебного разбирательства в условиях пандемии, мы не ожидаем каких-либо сюрпризов относительно правописания до окончания ЗНО. Поэтому как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет, - добавил он.

Он также обнародовал свои соображения относительно мотивов суда, в которых высказывает предположение, что скорее всего постановление КМУ было отменено из соображений нарушения тогдашним Кабмином в мае 2019 года процедуры во время его принятия. В том числе в связи с тем, что закон, который предоставлял право КМУ принимать такое постановление, был признан неконституционным.

Это означает, что даже если апелляционная инстанция поддержит позицию ОАСК, шансы на возврат украинского правописания будут оставаться – его можно будет переутвердить решением Национальной комиссии по стандартам государственного языка, если этот орган посчитает это целесообразным, - утверждает Денис Малюська.

Как сообщалось, 28 января суд по иску жителя Херсона отменил новое правописание. Истец считает, что Кабмин не имеет компетенции менять правописание.

Того же дня было сообщено, что Кабмин будет оспаривать решение ОАСК об отмене нового правописания.