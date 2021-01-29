Дубинский не планирует признавать результаты голосования по его исключению из "слуг"

Голосование проходит анонимно

Голосование проходит анонимно

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины Александр Дубинский не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции "Слуги народа".

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть".

По словам Дубинского, это голосование является анонимным - оно происходит с использованием специального мобильного приложения "слуг". Он убежден, что в случае, если голосование будет открытым, то коллеги не проголосуют. Он заявил, что не признает результатов этого голосования.

Я не собираюсь признавать ничего анонимного... Есть положение: надо проголосовать - подписные письма, протокол. Надо это сделать. Надо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что этих голосов там нет", - сказал Дубинский.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.