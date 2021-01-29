В "Слуге народа" заявляют, что к премьеру есть много вопросов относительно кадровой политики
Вопрос, в частности, касающиеся кадровой политики в региональных органах исполнительной власти
Вопрос, в частности, касающиеся кадровой политики в региональных органах исполнительной власти
В парламентской фракции "Слуги народа" считают, что у народных депутатов есть много вопросов к премьеру Украины Дениса Шмыгаля относительно кадровой политики в Кабинете министров.
Как передает RegioNews, об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире программы "Народ против".
Относительно кадровой политики в исполнительной власти, у нас тоже есть много вопросов. У нас как у депутатов есть много вопросов к премьеру... Есть много вопросов к кадровой политике в Кабинете министров, есть много вопросов к кадровой политике в органах исполнительной власти, к региональным органам исполнительной власти", - заявил он.
Напомним, ранее Шмыгаль отчитался перед нардепами в Раде из-за роста тарифов.
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