В "Слуге народа" заявляют, что к премьеру есть много вопросов относительно кадровой политики

Как передает RegioNews, об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире программы "Народ против".

Относительно кадровой политики в исполнительной власти, у нас тоже есть много вопросов. У нас как у депутатов есть много вопросов к премьеру... Есть много вопросов к кадровой политике в Кабинете министров, есть много вопросов к кадровой политике в органах исполнительной власти, к региональным органам исполнительной власти", - заявил он.