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В "Слуге народа" заявляют, что к премьеру есть много вопросов относительно кадровой политики
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29 января 2021, 09:12 8

В "Слуге народа" заявляют, что к премьеру есть много вопросов относительно кадровой политики

29 января 2021, 09:12 8
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Вопрос, в частности, касающиеся кадровой политики в региональных органах исполнительной власти
Вопрос, в частности, касающиеся кадровой политики в региональных органах исполнительной власти
Фото: из открытых источников
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В парламентской фракции "Слуги народа" считают, что у народных депутатов есть много вопросов к премьеру Украины Дениса Шмыгаля относительно кадровой политики в Кабинете министров.

Как передает RegioNews, об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире программы "Народ против".

Относительно кадровой политики в исполнительной власти, у нас тоже есть много вопросов. У нас как у депутатов есть много вопросов к премьеру... Есть много вопросов к кадровой политике в Кабинете министров, есть много вопросов к кадровой политике в органах исполнительной власти, к региональным органам исполнительной власти", - заявил он.

Напомним, ранее Шмыгаль отчитался перед нардепами в Раде из-за роста тарифов.

кадры Слуга народа партия Денис Шмыгаль фракция
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