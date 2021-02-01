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01 февраля 2021, 18:21 265

Пожар в харьковском пансионате: в деле продолжаются экспертизы ДНК

01 февраля 2021, 18:21 265
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В результате пожара в доме престарелых погибли 15 человек
В результате пожара в доме престарелых погибли 15 человек
Фото: ГСЧС
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В рамках расследования уголовного дела из-за пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове продолжаются экспертизы ДНК.

Об этом Суспільному сообщил начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель, передает RegioNews.

По его словам, специалисты проводят молекулярно-генетические экспертизы по родственникам 15 погибших.

К сожалению, не у всех есть первая линия родства, вторая, проводится ДНК. Думаю, что в течении февраля прокуратурой Харьковской области будут предоставлены разрешения на погребение", - рассказал Рубель.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

расследование уголовное дело Харьков экспертиза дом престарелых

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