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01 февраля 2021, 15:35 497

Полиция расследует жалобы на пансионат в Харькове, которые поступали еще до пожара

01 февраля 2021, 15:35 497
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Относительно реагирования правоохранителей на жалобы проводится проверка
Относительно реагирования правоохранителей на жалобы проводится проверка
Фото: ГСЧС
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Правоохранительные органы получали жалобы на дом престарелых "Золотое время" в Харькове еще до пожара, который унес жизни 15 человек. По данному факту ведется отдельное служебное расследование.

Об этом Суспільному сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель, передает RegioNews.

Мы подняли все материалы, которые были по указанному адресу. Действительно, были жалобы. Полиция реагировала. То, что не реагировала, я не могу сказать. Есть опрошенные жители пансионата, потом и соседи этого пансионата, говорят, что претензий не имеют. Но в настоящее время назначено в рамках уголовного производства служебное расследование", - рассказал Рубель.

По его словам, после проведения расследования будет дан четкий ответ на все вопросы.

Если есть виновные в данной ситуации, кто не реагировал, или как-то не так относился к своим служебным обязанностям, мы обязательно допросим", - добавил Андрей Рубель.

Напомним, в четверг, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

Харьков дом престарелых пожар следствие расследование

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