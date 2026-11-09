Фото: полиция

ДТП произошло 7 ноября около 14:30 в селе Русская Долина Береговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жительница села Фанчиково ехала в направлении поселка Вилок, когда внезапно потеряла управление. Автомобиль Volkswagen Golf выехал на обочину и врезался в дерево.

От полученных травм 49-летняя женщина скончалась на месте. Ее 13-летнего сына, который находился в салоне, доставили в больницу с переломом бедренной кости. По словам мальчика, во время движения матери внезапно стало плохо.

Открыто уголовное производство. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 7 ноября на Львовщине автомобиль сбил трех 15-летних девочек, которые шли по тротуару. Их госпитализировали.