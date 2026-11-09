Фото: ГВА

В ночь на 9 ноября российские войска атаковали Изюм Харьковской области ударными беспилотниками и управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Изюмскую ГВА.

Атака продолжалась ориентировочно с 02:35 до 02:45. Попадание было зафиксировано в нескольких районах города.

В районах Пески и Нефтяник в результате ударов беспилотников разрушены и повреждены около 10 домов, хозяйственные постройки и автомобили. Также возник пожар.

В районе ИПЗ управляемая авиабомба попала в административное здание неработающего предприятия, вызвав разрушения. Кроме того, повреждены окна двух многоэтажек и нескольких частных домов. Там также возник пожар.

Пострадали шесть гражданских, в том числе двое детей, у которых зафиксировали острую реакцию на стресс. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, вечером 8 ноября российские войска нанесли удар по центральной части Балаклеи Харьковской области. Пострадали три человека.