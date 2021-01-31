В СБУ объяснили, почему проводят обыски на месте собрания акционеров "Мотор Сичи"

Правоохранители документируют факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества

Правоохранители документируют факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества

Фото: Укринформ

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье проводят санкционированные судом следственно-оперативные действия в акционерном обществе "Мотор Сич".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, представители компании "DCH" украинского бизнесмена Александра Ярославского и китайской компании "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" пытались установить контроль над предприятием.

Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителями компаний "DCH" и "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что в рамках открытого уголовного дела следователи документируют факты подготовки к уничтожению производственных мощностей предприятия, имеющего важное оборонное и народнохозяйственное значение. Сейчас на месте продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее мы писали, что фирма Ярославского и китайские инвесторы займутся заводом "Мотор Cич".