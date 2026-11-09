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09 ноября 2026, 08:55

Российские удары по Харьковщине: 14 пострадавших, среди них двое детей

09 ноября 2026, 08:55
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Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 11 населенных пунктов области. В результате вражеских ударов пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

По его словам, больше всего пострадавших – в Изюме. Там ранения получили пять женщин в возрасте 19, 68, 54, 50 лет и 75-летний мужчина. Еще две женщины в возрасте 46 и 59 лет, 17-летний парень и 14-летняя девочка получили острую реакцию на стресс.

В Харькове ранена 73-летняя женщина и 35-летний мужчина. В Балаклее травмы получил 52-летний мужчина, еще две женщины в возрасте 22 и 27 лет получили острую реакцию на стресс.

Кроме того, медики оказали помощь 50-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела села Заречное Старосалтовской общины 7 ноября.

По данным ОВА, российские войска применили против мирных населенных пунктов области разные виды вооружения: ракету, управляемую авиабомбу, реактивную систему залпового огня, беспилотник типа "Герань-2", 13 FPV-дронов и еще 65 БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура.

В частности, в Харькове получили повреждения два многоквартирных дома, складское помещение, три магазина, электросети и шесть автомобилей.

В Изюме повреждены четыре многоквартирных и 12 частных домов, административное здание, три хозяйственных постройки и девять автомобилей. В Балаклее – два многоквартирных дома и два автомобиля.

Также разрушение было зафиксировано в Богодуховском, Харьковском, Лозовском, Чугуевском и Берестинском районах. Повреждены жилые дома, складские помещения, хозяйственные постройки, автомобили и электросети.

Напомним, с вечера 9 ноября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области. В Днепре в результате атаки повреждено предприятие, а в Каменском – инфраструктуру.

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