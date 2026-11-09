Россия ночью запустила по Украине более 300 беспилотников: есть попадания на 31 локации
В ночь на 9 ноября РФ атаковала Украину 317 ударными БпЛА типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 271 российский беспилотник.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локацию, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, ночью 9 ноября российские войска атаковали беспилотником Хмельницкий. Повреждена жилая застройка.