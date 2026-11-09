Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 ноября РФ атаковала Украину 317 ударными БпЛА типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 271 российский беспилотник.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 31 локацию, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 9 ноября российские войска атаковали беспилотником Хмельницкий. Повреждена жилая застройка.