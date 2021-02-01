Пожежу в харківському пансіонаті: у справі тривають експертизи ДНК

Внаслідок пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб

Внаслідок пожежі в будинку для літніх людей загинули 15 осіб

Фото: ДСНС

В рамках розслідування кримінальної справи через пожежу в будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові тривають експертизи ДНК.

Про це Суспільному повідомив начальник поліції Харківщини Андрій Рубель, передає RegioNews.

За його словами, фахівці проводять молекулярно-генетичні експертизи по родичах 15 загиблих.

На жаль, не у всіх є перша лінія спорідненості, є друга, проводиться ДНК. Думаю, що впродовж лютого прокуратурою Харківської області будуть надані дозволи на поховання", — розповів Рубель.

Нагадаємо, у четвер, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.