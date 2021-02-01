В Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки

Оперуполномоченного задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 4 тысяч долларов

Оперуполномоченного задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 4 тысяч долларов

Фото: прокуратура

В Харькове одному из бывших руководителей Немышлянского отдела полиции сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в декабре 2020 года оперуполномоченный майор Немышлянского отдела полиции, действуя в сговоре с одним из бывших руководителей отдела, требовали взятку от участника уголовного дела.

За деньги они обещали закрыть дело производство и не применять других мер реагирования.

29 января оперуполномоченного задержали во время получения неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов подконтрольную спецслужбам РФ.