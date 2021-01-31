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31 января 2021, 13:14 3441

В Запорожье СБУ сорвала тайное собрание акционеров "Мотор Сичи"

31 января 2021, 13:14 3441
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Фото: Укринформ
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Сегодня, 31 января в Запорожье должно было состояться внеочередное общее собрание инвесторов акционерного общества "Мотор Сич", на место собрания приехали представители СБУ.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

С самого утра здание пикетировали сотрудники предприятия, которые заявляли, что не получали никаких сообщений о проведении собрания акционеров.

Для обеспечения порядка на месте работали более 50 полицейских и 200 работников Нацгвардии.

На место происшествия также приехала группа народных депутатов от "Слуги народа", которые заявили, что к ним обратился трудовой коллектив "Мотор Сичи" с просьбой осуществить парламентский контроль выполнения решения президента и СНБО о наложении санкций против инвесторов предприятия.

У нас есть информация, что здесь должно происходить мероприятие, на которое наложены станции. Если это так, мы будем вызывать СБУ", - заявил народеп Арсений Пушкаренко.

Впоследствии приехали сотрудники СБУ, которые виломалы дверь на входе в предприятие. По информации представителей "Мотор Сичи", собрание акционеров не состоялось.

Напомним, ранее мы писали, что фирма Ярославского и китайские инвесторы займутся заводом "Мотор Cич".

санкции СБУ Запорожье предприятие Мотор Сич

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