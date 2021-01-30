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30 января 2021, 12:51 187

Стефанчук заявил, что закон о продаже земли могут отменить

30 января 2021, 12:51 187
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Это может произойти в случае проведения референдума
Это может произойти в случае проведения референдума
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Закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен через всеукраинский референдум. В случае такого волеизъявления украинцев, решение будет обязательным к исполнению.

Как пишет RegioNews, такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

На вопрос, будет ли выполняться решение референдума, в случае, если украинцы скажут "нет" продаже земли, Стефанчук сказал "обязательно".

"Решение референдума обязательно для каждого органа государственной власти. Точка", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет решен на общенациональном референдуме.

Напомним, ранее стало известно, когда КСУ возьмется за конституционность закона о рынке земли.

Украина Верховная Рада рынок земли парламент рынок

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