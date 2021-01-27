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27 января 2021, 20:14 3

Реанимация одной из COVID-больниц Ивано-Франковска переполнена пациентами

27 января 2021, 20:14 3
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Врачи утверждают, что заболеваемость коронавирусом не идет на спад
Фото: Суспільне
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В Ивано-Франковской центральной городской клинической больнице, которая принимает пациентов с коронавирусом, в реанимации уже нет мест.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на главного врача учреждения Тараса Масляка, передает RegioNews.

Идет рост заболеваемости. Вот сегодня было 25 больных, позавчера - 8, а за всю прошлую неделю - 30. Мы видим, что она (болезнь - ред.) не идет на уменьшение. Больница загружена на 70%. Больные поступают тяжелые, запущенные, они лечатся дома, в районах. У меня реанимационное отделение упаковано. Там 11 человек лежит", - рассказал Масляк.

Он отметил, что больных в больницу привозят из Надворной и Коломыи, многие пациенты нуждаются кислородной терапии.

Проблем с кислородом в больнице нет, но в заведении все же расширяют сеть для подачи медицинского кислорода.

В Ивано-Франковске больных с коронавирусом принимают две больницы: ЦГКБ и городская клиническая больница №1. Всего в области 26 медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине пограничники массово болеют COVID-19.

коронавирус Ивано-Франковск болезнь заболевание больницы
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