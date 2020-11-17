Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Андрийовича
Его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области
Его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области
Верховная Рада Украины прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Зиновия Андрийовича.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Верховной Рады, передает RegioNews.
За это проголосовали 306 парламентариев.
7 ноября стало известно, что Андрийович написал заявление о сложении депутатского мандата в связи с избранием его на пост мэра города Надворная Ивано-Франковской области.
На местных выборах за него отдали голоса 62,24% избирателей.
Напомним, нардеп от "Слуги народа" сложит мандат из-за победы на выборах в ОТГ.
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