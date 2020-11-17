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Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Андрийовича
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17 ноября 2020, 17:15 11

Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Андрийовича

17 ноября 2020, 17:15 11
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Его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области
Его избрали мэром города Надворная Ивано-Франковской области
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины прекратила полномочия народного депутата от фракции "Слуга народа" Зиновия Андрийовича.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

За это проголосовали 306 парламентариев.

7 ноября стало известно, что Андрийович написал заявление о сложении депутатского мандата в связи с избранием его на пост мэра города Надворная Ивано-Франковской области.

На местных выборах за него отдали голоса 62,24% избирателей.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" сложит мандат из-за победы на выборах в ОТГ.

ОТГ Ивано-Франковск Слуга народа Верховная Рада Местные выборы
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