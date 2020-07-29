Дело Зеленского: Федине вручили обвинительный акт
Ее обвиняют в угрозах в адрес главы государства
Ее обвиняют в угрозах в адрес главы государства
Народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту Украины
Эту информацию сама Федина подтвердила в эфире "Прямого", пишет RegioNews.
Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.
Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "высказала устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.
В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
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