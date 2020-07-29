Дело Зеленского: Федине вручили обвинительный акт

Ее обвиняют в угрозах в адрес главы государства

Ее обвиняют в угрозах в адрес главы государства

Фото: 5.ua

Народному депутату от "Европейской Солидарности" Софии Федине вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту Украины

Эту информацию сама Федина подтвердила в эфире "Прямого", пишет RegioNews.

Напомним, народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "высказала устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.