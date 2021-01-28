В Раде объяснили, почему не поддержали кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьера

Пять фракций парламента не дали ни одного голоса за его кандидатуру

Пять фракций парламента не дали ни одного голоса за его кандидатуру

Фото: УНИАН

В четверг, 28 января, Верховная рада Украины снова отказалась назначить новым министром энергетики Юрия Витренко. Пять фракций парламента не дали ни одного голоса за его кандидатуру.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"За" проголосовали только 204 народных депутата из 226 необходимых. Фракция "Слуга народа" дала 177 голосов в поддержку Витренко. Еще 18 - депутатская группа "Доверие". Также за назначение Витренко проголосовало 9 внефракционных депутатов.

По словам лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, причиной сегодняшнего кризиса с ценами на газ для населения являются коррупционные решения о лишении украинцев дешевого газа собственной добычи, обвинив в этом Юрия Витренко и нынешнего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

"Семь лет назад, когда еще была предыдущая власть, у людей просто нагло, через коррупционную модель, идеально проработанную, забрали дешевый украинский газ и подняли цены на газ и на тепло - вдумайтесь - в 11 раз. Где уголовные дела против Коболева, против Витренко, против всех предшественников, которые это все делали? Никаких уголовных дел нет", - заявила Тимошенко с трибуны Рады.

Она также отметила, что цена 6,99 грн за 1 куб м. газа для населения, установленная Кабинетом министром Украины, является необоснованной.

В то же время представитель фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, а также председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заявляли, что не поддерживают кандидатуру Витренко из-за его неоднозначных высказываний о возможности покупки российского газа у независимых от "Газпрома" поставщиков.

"Очевидно, это было пробное заявление, очевидно его кто-то попросил, потому что Шмыгаль заявил, что никаких поставок газа напрямую из России не будет, это означает, что он не самостоятельная фигура. Если в таком случае есть подозрение, что он может быть не самостоятельной фигурой, поддержки со стороны ЕС" однозначно не будет", - заявил Владимир Арьев.

Напомним, 28 января Верховная Рада не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром.

Одновременно Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра.