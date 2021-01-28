Украинцы все меньше хотят выходить на протесты: новые данные опроса

Готовы прибегнуть к бойкоту решений органов власти всего 3,2%

Готовы прибегнуть к бойкоту решений органов власти всего 3,2%

Фото: flickr

В декабре 2020 года в акциях протеста готовы участвовать 38% взрослых жителей Украины. Уровень готовности к участию за год снизился на 10 процентных пунктов.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, в декабре 2020 года большинство украинцев (57,1%) были не готовы участвовать в любых акциях массового протеста. Год назад были не готовы протестовать лишь 49% граждан.

Готовы прибегнуть к таким формам социального протеста, как участие в избирательной компании, 15,8% респондентов, сбор подписей под коллективными воззваниями - 12,7%, участие в санкционированных митингах и демонстрациях - 10,1%.

Кроме того, готовы прибегнуть к бойкоту решений органов власти 3,2%, участию в забастовках - 3,0%, пикетированию государственных органов власти - 2,9%, участию в несанкционированных митингах и демонстрациях - 2,6%, угрозам забастовкой - 2,0%, созданию независимых от властных структур вооруженных формирований - 1,9%, голодовке протеста - 1,7%, захвату зданий - 1,1%.

Ранее сообщалось, что более 70% людей считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении.