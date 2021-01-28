В Раде не исключают проведения референдума уже в этом году

Документ, который 26 января приняла Рада, не устанавливает никаких ограничений на количество референдумов в год

Документ, который 26 января приняла Рада, не устанавливает никаких ограничений на количество референдумов в год

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Всеукраинский референдум смогут провести в Украине уже после подписания принятого парламентом законопроекта президентом. Поэтому первый референдум может состояться даже в 2021 году.

Как пишет RegioNews, об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью "Общественному радио".

Нардеп надеется, что президент подпишет законопроект о референдуме уже в ближайшее время и он вступит в силу.

"Собрать референдум можно будет сразу после этого. Повторяю: это проведение референдума зависит только от инициативы населения, а не от воли президента или Верховной рады", - подчеркнул он.

Стефанчук добавил, что документ не устанавливает никаких ограничений на количество референдумов в год, но выносить на них можно всего один вопрос.

Напомним, ранее глава ВР Дмитрий Разумков заявлял, что первый референдум в Украине может состояться не ранее 2022 года.