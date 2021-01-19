Витренко вернется в бизнес, если его снова не назначат министром энергетики

Голосование за кандидатуру Витренко на должность министра энергетики и первого вицепремьер-министра может состояться в конце января - начале февраля

Голосование за кандидатуру Витренко на должность министра энергетики и первого вицепремьер-министра может состояться в конце января - начале февраля

Фото: УНИАН

В случае, если кандидатуру Витренко повторно не утвердят на должность министра энергетики - первого вице-премьер-министра, в.и.о. решил вернуться в бизнес.

Как пишет RegioNews, об этом в.и.о. министра энергетики Юрий Витренко рассказал в интервью газете "День".

Голосование за кандидатуру Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра может состояться в конце января - начале февраля.

Он отметил, что имеет поддержку президента, председателя и членов фракции "Слуга народа" и премьера, однако "не знает, будет положительное решение".

Витренко также пояснил, почему необходимо голосование в комбинации министра энергетики и первого вице-премьер-министра:

"Действительно, голосование должно состояться в такой комбинации как первый вице-премьер-министр и министр энергетики, потому что это нужно премьеру, и прежде всего стране. И чтобы разрешать сложные вопросы, которые есть в энергетике, нужен первый вицепремьер-министр, который мог бы решать вопрос не только министерства энергетики, но и кроссекторальные. В одном случае это будет вопросы министерства охраны окружающей среды, в противном министерства транспорта, иногда министерства экономики, социальной политики", - сообщил он.

Если решение не примут, в.и.о. министра энергетики вернется в бизнес: "Я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, буду вести нормальный образ жизни и так далее".

Напомним, 17 декабря нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице0премьером, а перед тем профильный комитет рекомендовал ВР назначать Витренко министром.

Но все равно правительство назначил Юрия Витренко в.и.о Министра энергетики. Эти обязанности на него возложены после назначения первым заместителем министра.

Также сообщалось, что Верховная Рада Украины вынесет на голосование назначение Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики в последнюю неделю января. Голосование может пройти на одном из пленарных заседаний, начиная с 26 января.