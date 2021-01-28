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28 января 2021, 12:26 190

Витренко подал декларацию: в ней 5 квартир и по несколько миллионов и в гривнах, и в долларах

28 января 2021, 12:26 190
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За девять дней работы в министерстве энергетики в должности и.о. министра Витренко заработал более  15,5 тыс. гривен
За девять дней работы в министерстве энергетики в должности и.о. министра Витренко заработал более  15,5 тыс. гривен
Фото из открытых источников
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Вчера и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый госреестр деклараций.

Вчера и.о.главы Минэнерго подал декларацию. В ней он указал, что его семья владеет четырьмя квартирами, которые находятся в Киеве, еще одну арендуют за границей.

В соответствии с декларацией, в собственности Витренко 124-метровая квартира в Киеве, ее он купил в 2012 году.

Его жена владеет 58-метровой квартирой, куплена она в 2011 году. Тогда же была приобретена 99-метровая квартира, тоже в столице, записана на жену и троих детей - каждому принадлежит часть.

Еще одна квартира давно принадлежит Витренко - с 1996 года, в ней 70 метров.

Супруги Витренко имеют в субаренде 298-метровую квартиру в Германии.

Итого выходит пять квартир - четыре в Киеве и одна за границей. Шестой объект недвижимости записан на жену, это 359-метровое нежилое помещение в столице. Оно было куплено буквально год назад - 10 января 2020 года. Сейчас сдается в аренду.

У Витренко автомобиля нет. Зато тремя машинами владеет жена. Это Volkswagen Golf 2008 года, Land Rover 2014 года, Tesla 2017 года. Все авто покупались в год их выпуска новыми.

Из дорогих аксессуаров Витренко задекларировал наручные часы марки Patek Philippe. Их обладателем он стал в 2012 году, стоимость оценивается в 159 тысяч гривен.

Витренко принадлежат корпоративные права на компанию AYA Securities (она пыталась скупать у коммерческих банков долги ликвидированной госкомпании "Уголь Украины"). Чиновнику принадлежит 100% капитала, в денежном измерении - 7 миллионов гривен.

Также указывается, что Юрий Юрьевич является конечным бенефициаром двух компаний - Nestras Holding Limited (Кипр) и Ginger Global S.A. (Панама).

Зарплата и накопления - самый большой блок в декларации Витренко.

В Укрнафте Витренко за 2020 год получил гонорар 1,4 миллиона гривен. За девять дней работы в министерстве энергетики в должности и.о. министра (туда он пришел 22 декабря 2020 года) Витренко заработал 15 759 гривен.

В Ощадбанке ему были начислены проценты по вкладам на общую сумму 1,2 миллиона. Там он хранит 898 тысяч гривен и 2,9 миллионов долларов (разбиты на два вклада). В ПриватБанке у него 10 тысяч евро.

Как сообщалось, нардеп Железняк сегодня сообщил о назначении Витренко: Комитет будет заседать в 12, в сессионном зале обсудят сегодня. Нардеп считает, что голосов хватит.

Ранее предполагалось, что Витренко вернется в бизнес, если его снова не назначат министром энергетики.

Напомним, 17 декабря нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером.

А уже 21 декабря правительство назначило Юрия Витренко в. и. о. Министра энергетики.

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