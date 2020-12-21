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21 декабря 2020, 20:38 15

Правительство назначило Юрия Витренко в. и. о. Министра энергетики

21 декабря 2020, 20:38 15
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Эти обязанности на него возложены после назначения первым заместителем министра
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Юрий Витренко назначен первым заместителем Министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей Министра энергетики Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

На сайте Кабмина сообщается, что Правительство приняло решение уволить с должности первого заместителя Министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданного ею заявления.

Юрий Витренко назначен первым заместителем Министра энергетики. Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей Министра энергетики Украины, - пишет Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей Министра энергетики на Юрия Бойко признано таким, что утратило силу.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики, а 17 декабря нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером.

Кабмин назначение Юрий Витренко заместитель Минэкоэнерго
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