О назначении Витренко: Комитет будет заседать в 12, в сессионном зале обсудят сегодня, - Железняк

Нардеп считает, что голосов хватит

Нардеп считает, что голосов хватит

Фото из открытых источников

Заседание парламентского комитета относительно возможного назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики назначили в четверг, 28 января, на 12 часов.

Об этом сообщил нардеп, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Нардеп называет вероятное повторное голосование за Витренко на пост первого вице-премьера "главной интригой" сегодняшнего дня.

Сегодня интересный день. Главная интрига - повторное голосование за Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики. Учитывая то, что назначили в отношении него комитет на 12:00, то будут выносить сегодня после перерыва, - отметил Железняк.

Железняк заявил, что у него "пока сомнений нет, что в этот раз голоса будут".

Как сообщалось, вчера "слуги" уже собрали более 200 подписей за назначение Витренко министром энергетики. Представление уже внесли в Кабмин.

Впоследствии в Раде сказали, что голосование за Витренко может состояться "уже завтра". Представление от фракции "Слуга народа" по его кандидатуре уже официально оформили и передали в ВР.