Рада приняла закон о создании Бюро экономической безопасности

Закон разделяет сервисную и правоохранительную функции налоговой службы, ликвидирует налоговую милицию и прописывает создание Бюро экономической безопасности

Закон разделяет сервисную и правоохранительную функции налоговой службы, ликвидирует налоговую милицию и прописывает создание Бюро экономической безопасности

Фото из открытых источников

Верховная рада одобрила создание Бюро экономической безопасности, которая должна заменить налоговую милицию. Парламентарии приняли во втором чтении законопроект №3087-д.

Как пишет RegioNews, за документ проголосовали 242 нардепа.

Закон разделяет сервисную и правоохранительную функции налоговой службы, ликвидирует налоговую милицию и прописывает создание Бюро экономической безопасности.

Бюро является центральным органом исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, которые посягают на функционирование экономики государства.

Его директора будет назначать Кабинет министров по представлению премьер-министра по предложению комиссии по проведению конкурса.

Директор БЭБ ежегодно не позднее 1 марта отчитывается перед Радой и Кабмином о деятельности Бюро экономической безопасности Украины за предыдущий календарный год.

Максимальное количество работников ведомства - не более 4000 человек.

Бюро ежеквартально обязуется публиковать отчет о деятельности на своем официальном веб-сайте.

Законом исключаются полномочия по контрразведывательной защите экономики Службы безопасности Украины путем внесения изменений в ЗУ "Об общей структуре и численности СБУ".

Напомним, в Офисе президента прогнозируют рост украинской экономики.