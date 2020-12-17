Нардепы провалили голосование за назначение Витренко первым вице-премьером

Ранее профильный комитет рекомендовал ВР назначать министром Витренко

Ранее профильный комитет рекомендовал ВР назначать министром Витренко

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Как сообщает RegioNews, за постановление проголосовали лишь 186 нардепов при 226 минимально необходимых.

Отметим, что ранее профильный комитет рекомендовал ВР определиться с голосованием в сессионном зале.

Известно, что в ноябре 2018 года Витренко назначили на должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины". В апреле 2019 года его избрали председателем наблюдательного совета ПАО "Укрнафта".

В октябре 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Витренко членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

В июне этого года НАК Юрия Витренко отозвала из позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты". В июле он покинул пост исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

Ранее сообщалось, что Комитет ВР не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.