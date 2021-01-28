"Слуга народа" Вениславский опять перепутал, с какой он фракции

Ранее Вениславский также путал, в какой он фракции

Ранее Вениславский также путал, в какой он фракции

Радио Свобода

Представитель президента Зеленского в Конституционном Суде и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский снова оговорился, выступая с трибуны Рады.

Об этом пишет RegioNews.

Во время рассмотрения законопроекта о конституционной процедуре Вениславский рассказывал, почему нужно поддержать этот документ. В конце выступления он заявил, что "фракция "Голос Украины" поддержит этот закон" и призвал сделать то же самое представителей других политических сил.

Напомним, 4 декабря 2020 года Вениславский, выступая с трибуны Рады о законопроект №4460-д о возобновлении ответственности за ложное декларирование, также ошибочно заявил о его поддержке фракцией "Голоса Украины", имея в виду родную фракцию "Слуга народа".