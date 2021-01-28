Нардеп Потураев допускает, что за исключение Дубинского "слуги" будут голосовать тайно

Он уверен, что "попытки подорвать отношения Украины с нашими стратегическими партнерами должны жестко осуждаться"

Он уверен, что "попытки подорвать отношения Украины с нашими стратегическими партнерами должны жестко осуждаться"

Фото из открытых источников

Об этом Потураев сообщил в комментарии "Цензор.нет", передаёт RegioNews.

Никита Потураев поделился подробностями обсуждения вопроса исключения Дубинского из фракции на заседании 25 января.

Я был на заседании СН 25 января. Президент высказал свою позицию, что Дубинскому лучше выйти из фракции. Это была его личная гражданская и политическая позиция. Но, естественно, он не может приказать депутатам. Не сказал бы, что на фракции имел место скандал. Разговор был не на повышенных тонах, но жесткий. Были люди, которые выступали "адвокатами" Александра Дубинского, и те, кто был очень возмущен. Лично я обеспокоен этой ситуацией. Если я не ошибаюсь, впервые в истории народный депутат попадает под санкции США. Конечно, тут, с одной стороны, не должно быть нарушения основ демократии, парламентаризма и законов. С другой – должен быть четкий и однозначный политический ответ. Моя позиция такая: попытки подорвать отношения Украины с нашими стратегическими партнерами должны жестко осуждаться. Если даже "вынести за скобки" постоянные попытки расшатать ситуацию в самой фракции, и говорить о сфере национальных интересов Украины, безусловно, нам нужно строить крепкие и стабильные отношения с Америкой. Безотносительно того, какая там администрация – республиканская или демократическая. Люди, которые своими действиями ставят под угрозу эти взаимоотношения, должны помнить, что они – парламентарии независимой Украины благодаря поддержки западных демократических стран. Иначе они бы не были в Верховной Раде. Потому что даже опыт того же оккупированного Крыма показывает: предатели получают места не в Госдуме Российской Федерации, а на свалках, - рассказал Потураев.

Он также высказал мнение о том, что этот вопрос лучше решать тайным голосованием.

Я категорически не поддерживаю вариант "выливать" все в чат. Проведение опроса таким образом может поставить под вопрос легитимность решения, которое должно быть принято, - заявил он.

Как сообщалось ранее, на заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций .