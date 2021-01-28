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28 января 2021, 08:41 326

Зеленский планирует идти на второй президентский срок - Гео Лерос

28 января 2021, 08:41 326
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Об этом якобы стало известно ближайшему окружению президента
Об этом якобы стало известно ближайшему окружению президента
Фото: из открытых источников
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По словам народного депутата Гео Лероса, президент Владимир Зеленский во время празднования своего дня рождения 25 января заявил о том, что планирует идти на второй президентский срок.

Как передает RegioNews, об этом Лерос заявил на своей странице в Facebook.

По информации нардепа, об этом Зеленский рассказал своему ближайшему окружению.

Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок!", - отметил Лерос.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаков и заявления в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.

12 сентября ГБР допросило фигурантов "пленок Ермака” и заявило о проведении экспертиз.

Гео Лерос президент депутат Владимир Зеленский выборы
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