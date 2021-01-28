Зеленский планирует идти на второй президентский срок - Гео Лерос
По словам народного депутата Гео Лероса, президент Владимир Зеленский во время празднования своего дня рождения 25 января заявил о том, что планирует идти на второй президентский срок.
Как передает RegioNews, об этом Лерос заявил на своей странице в Facebook.
По информации нардепа, об этом Зеленский рассказал своему ближайшему окружению.
Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок!", - отметил Лерос.
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.
8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаков и заявления в НАБУ.
В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.
Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
12 сентября ГБР допросило фигурантов "пленок Ермака” и заявило о проведении экспертиз.