Зеленський планує йти на другий президентський термін - Гео Лерос

Про це нібито стало відомо найближчому оточенню президента

Про це нібито стало відомо найближчому оточенню президента

Фото: з відкритих джерел

За словами народного депутата Гео Лероса, президент Володимир Зеленський під час святкування свого дня народження 25 січня заявив про те, що планує йти на другий президентський строк.

Як передає RegioNews, про це Лерос заявив на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією нардепа, про це Зеленський розповів своєму найближчому оточенню.

Тепер це офіційно! Позавчора на святкуванні свого дня народження, Зеленський своєму найближчому оточенню заявив, що йде на другий термін!", - зазначив Лерос.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

8 квітня фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ.

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського. Пізніше СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька.

Вночі 28 серпня народному депутату Гео Леросу, який активно критикує роботу Офісу президента та Андрія Єрмака, спалили автомобіль.

12 вересня ДБР допитало фігурантів "плівок Єрмака” і заявило про проведення експертиз.