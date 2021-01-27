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27 января 2021, 15:32 14

Чиновнику НАБУ сообщено о подозрении за незаконные "больничные"

27 января 2021, 15:32 14
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Следователи также сообщили о подозрении врачу в служебном подлоге документов
Следователи также сообщили о подозрении врачу в служебном подлоге документов
Фото: из открытых источников
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Чиновник мошенническим путем завладел материальной помощи на общую сумму свыше 30 тысяч гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник подозревается в мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана; подстрекательстве к составлению и выдачи должностным лицом заведомо ложного официального документа; использовании заведомо неправдивого официального документа", - говорится в сообщении.

Известно, что работник НАБУ уговорил врача одной из больниц к составлению и выдаче заведомо ложного листка нетрудоспособности, по которому получил 30 тысяч гривен страховых выплат.

В период якобы травмирования в Полтавской области, где чиновник обратился в больницу и впоследствии продлил "больничный", на самом деле находился в Киеве.

Во время проведения выемки документов в указанном учреждении здравоохранения было получено информацию относительно отсутствия медицинской документации о прохождении лечения чиновника, а корешок листка нетрудоспособности не содержит личной подписи работника НАБУ", - отмечают в ГБР.

Следователи также сообщили о подозрении врачу в служебном подлоге, то есть составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее сообщалось, что директора коммунального предприятия Харькова подозревают в присвоении миллиона гривен.

ГБР НАБУ чиновники уголовное дело врачи должность
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