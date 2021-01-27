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27 января 2021, 15:59 34

Зеленский отозвал закон о разгоне Конституционного Суда

27 января 2021, 15:59 34
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Документ так и не рассмотрели в профильном комитете
Документ так и не рассмотрели в профильном комитете
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский отозвал из Верховной рады свой законопроект "О восстановлении доверия общественности к конституционного судопроизводства". Документ был зарегистрирован под №4288.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

Последний этап прохождения документа - 27 января проект отозван. Таким образом, он снят с рассмотрения парламента.

Указано, что 29 октября глава государства внес законопроект в ВР и определил его как неотложный. При этом его так и не рассмотрели в профильном комитете.

Что предлагал закон президента

Документ предусматривал признать неправомерным (ничтожным) решение Конституционного суда Украины относительно отмены е-декларирования как такое, что принято в частных интересах судей КСУ, является произвольным и необоснованным.

Проект предлагал обеспечить непрерывность действия норм Уголовного кодекса Украины, ЗУ "О предотвращении коррупции" независимо от решения КСУ от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 в деле № 1-24/2020(393/20).

Подчеркнем, что закон предусматривал прекращение полномочий состава Конституционного суда Украины. Документ предлагал обеспечить отбор и назначения судей КСУ в порядке, установленном Конституцией Украины и ЗУ "О Конституционный суд Украины".

Известно, что 28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицькому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

Украина Офис президента закон президент КСУ
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