КСУ проверит конституционность медицинской реформы Супрун

Суд также рассмотрит положения, позволяющие Кабмину вводить карантин

Суд также рассмотрит положения, позволяющие Кабмину вводить карантин

Фото: flickr

Конституционный Суд по представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой проверит соответствие основному закону некоторых положений медицинской реформы, которая стартовала в Украине в 2017 году.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря, передает RegioNews.

Конституционный Суд открыл производство по конституционному представлению Уполномоченного ВРУ по правам человека относительно конституционности некоторых положений законодательства в сфере здравоохранения, в том числе и тех, которые составляют собой правовое основание для введения Кабинетом Министров карантина", - рассказала она.

В частности, омбудсмен просит проверить положения законов о медицинской реформе, согласно которым органы местного самоуправления могут принимать решения о прекращении, реорганизации или перепрофилированию учреждений здравоохранения самостоятельно с учетом плана развития госпитального округа.

Она считает, что искусственное разделение единой сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения на две сети отрицает конституционные основы существующей системы здравоохранения и не позволяет должным образом обеспечить общественные и общегосударственные интересы при реформировании системы здравоохранения.

Кроме того, в конституционном представлении отмечается, что положения законов, которые предоставляют Кабмину полномочия вводить карантин, сформулированы нечетко и предусматривают возможность ограничения конституционного права на охрану здоровья, медицинскую помощь или медицинское страхование.

Также Конституционный суд проверит отмену моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения.

Напомним, Зеленский приказал Раде и Минздраву разработать модель страховой медицины.