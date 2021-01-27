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27 января 2021, 18:37 50

КСУ проверит конституционность медицинской реформы Супрун

27 января 2021, 18:37 50
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Суд также рассмотрит положения, позволяющие Кабмину вводить карантин
Суд также рассмотрит положения, позволяющие Кабмину вводить карантин
Фото: flickr
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Конституционный Суд по представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой проверит соответствие основному закону некоторых положений медицинской реформы, которая стартовала в Украине в 2017 году.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря, передает RegioNews.

Конституционный Суд открыл производство по конституционному представлению Уполномоченного ВРУ по правам человека относительно конституционности некоторых положений законодательства в сфере здравоохранения, в том числе и тех, которые составляют собой правовое основание для введения Кабинетом Министров карантина", - рассказала она.

В частности, омбудсмен просит проверить положения законов о медицинской реформе, согласно которым органы местного самоуправления могут принимать решения о прекращении, реорганизации или перепрофилированию учреждений здравоохранения самостоятельно с учетом плана развития госпитального округа.

Она считает, что искусственное разделение единой сети государственных и коммунальных учреждений здравоохранения на две сети отрицает конституционные основы существующей системы здравоохранения и не позволяет должным образом обеспечить общественные и общегосударственные интересы при реформировании системы здравоохранения.

Кроме того, в конституционном представлении отмечается, что положения законов, которые предоставляют Кабмину полномочия вводить карантин, сформулированы нечетко и предусматривают возможность ограничения конституционного права на охрану здоровья, медицинскую помощь или медицинское страхование.

Также Конституционный суд проверит отмену моратория на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения.

Напомним, Зеленский приказал Раде и Минздраву разработать модель страховой медицины.

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