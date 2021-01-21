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21 января 2021, 21:26 12

Тупицкий пожаловался Зеленскому на охрану, которая не пускает его в здание КСУ

21 января 2021, 21:26 12
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В связи с этим он вместе с другими судьями написал заявления в прокуратуру
В связи с этим он вместе с другими судьями написал заявления в прокуратуру
Фото: из открытых источников
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Отстраненный на два месяца глава Конституционного Суда Александр Тупицкий написал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просит повлиять на государственную охрану, что не пускает его на работу.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте КСУ, передает RegioNews.

Тупицкий утверждает, что работники УГО нарушили закон и препятствовали его служебной деятельности и других судей.

По его словам, Указ президента от 29 декабря 2020 года не является актом, в результате которого "лицо может потерять статус судьи".

Председатель КСУ указал, что 19 января работники УГО не допускали в админздание суда его, а также судей Александра Касминина и Владимира Мойсика.

Все входы в здание были перекрыты неизвестными лицами в камуфляжной форме. Эти лица вместе с работниками УГО, которые охраняют суд, находились на территории суда", - отметил Тупицкий.

В связи с этим Тупицкий вместе с другими судьями написали заявления в прокуратуру. Он просит Зеленского повлиять на ситуацию, чтобы судьи могли выполнять свои полномочия. Также Тупицкий просит привлечь к ответственности руководителей УГО и созвать заседание СНБО по этому вопросу.

Напомним, 28 декабря главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца. 19 и 20 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд.

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