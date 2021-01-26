В Чернигове с третьей попытки смогли собрать депутатов на сессию облсовета

Ранее ее переносили из-за отсутствия кворума

Ранее ее переносили из-за отсутствия кворума

Фото: Суспільне

В Чернигове с третьей попытки смогли открыть сессию областного совета восьмого созыва, на которую пришли 38 депутатов из 64.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Среди зарегистрировавшихся - представители фракций так называемого большинства: "Рідний дім", "Слуга народа", "Радикальная партия Олега Ляшко". Также к ним присоединились депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - сообщает издание.

На сессию не пришли депутаты четырех фракций: ВО "Батькивщина", "Наш край", "За майбутнє" и "Европейская солидарность".

Они ждут решения суда о неправомерности решений, принятых на учредительной сессии Черниговского облсовета и в заседаниях не планируют участвовать.

Напомним, 28 декабря в Чернигове уже во второй раз не смогли провести сессию облсовета. 23 декабря внеочередная сессия областного совета также не состоялась. В зале зарегистрировался лишь 31 депутат, поэтому сессия не была правомочна.

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