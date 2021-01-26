В Чернигове с третьей попытки смогли собрать депутатов на сессию облсовета
В Чернигове с третьей попытки смогли открыть сессию областного совета восьмого созыва, на которую пришли 38 депутатов из 64.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
Среди зарегистрировавшихся - представители фракций так называемого большинства: "Рідний дім", "Слуга народа", "Радикальная партия Олега Ляшко". Также к ним присоединились депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - сообщает издание.
На сессию не пришли депутаты четырех фракций: ВО "Батькивщина", "Наш край", "За майбутнє" и "Европейская солидарность".
Они ждут решения суда о неправомерности решений, принятых на учредительной сессии Черниговского облсовета и в заседаниях не планируют участвовать.
Напомним, 28 декабря в Чернигове уже во второй раз не смогли провести сессию облсовета. 23 декабря внеочередная сессия областного совета также не состоялась. В зале зарегистрировался лишь 31 депутат, поэтому сессия не была правомочна.
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