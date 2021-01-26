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26 января 2021, 11:29 2394

В Черкассах депутаты горсовета просят Авакова расследовать смерть коллеги

26 января 2021, 11:29 2394
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Глава фракции "За майбутнє" Черкасского городского совета Елена Шевченко умерла 18 декабря
Глава фракции "За майбутнє" Черкасского городского совета Елена Шевченко умерла 18 декабря
Фото: из открытых источников
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В Черкассах во время очередной сессии городского совета депутаты от фракции "За майбутнє" выставили на голосование текст обращения на имя министров внутренних дел Арсена Авакова и здравоохранения Максима Степанова, а также генпрокурора Ирины Венедиктовой с просьбой расследовать смерть их коллеги Елены Шевченко.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Заседание началось с чествования депутата горсовета Елены Шевченко. В зале объявили минуту молчания.

Текст обращения поддержали 39 депутатов из 39-ти присутствующих, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отсутствует на сессии городского совета.

Также известно, что по факту смерти депутата Черкасского городского совета Елены Шевченко в результате осложнений после операции открыли уголовное производство по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

Напомним, 21 января сообщалось, что в Черкассах умерла 37-летняя депутат городского совета.

Позже стало известно, что полиция устанавливает обстоятельства смерти черкасской депутата.

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