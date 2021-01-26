В Черкассах депутаты горсовета просят Авакова расследовать смерть коллеги

Глава фракции "За майбутнє" Черкасского городского совета Елена Шевченко умерла 18 декабря

Глава фракции "За майбутнє" Черкасского городского совета Елена Шевченко умерла 18 декабря

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В Черкассах во время очередной сессии городского совета депутаты от фракции "За майбутнє" выставили на голосование текст обращения на имя министров внутренних дел Арсена Авакова и здравоохранения Максима Степанова, а также генпрокурора Ирины Венедиктовой с просьбой расследовать смерть их коллеги Елены Шевченко.