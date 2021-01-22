В правительстве предлагают прописать в законодательстве, что Россия – это агрессор
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.
Об этом рассказал вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В законопроекте "О государственной политике переходного периода" предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства.
В новом разработанном проекте закона "О государственной политике переходного периода" предложено отметить, что государство-агрессор в отношении оккупированного Крыма, Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей является Российская Федерация.
Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором в отношении оккупированного Крыма, Севастополя и некоторых районов Донбасса является Российская Федерация. Четко, понятно, тогда можно использовать все правовые последствия. Мы объединяем принципы и правила для оккупированного Крыма и оккупированных ОРДЛО, — сказал Резников.
Законопроектом также предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это и новые, и усовершенствованные сроки: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.
Резников заявляет, что проект закона о государственной политике переходного периода является рамочным и потребует принятия отдельных профильных законов, в частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Резников назвал причину блокировки оккупантами КПВВ.