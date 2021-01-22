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22 января 2021, 18:29 7

В правительстве предлагают прописать в законодательстве, что Россия – это агрессор

22 января 2021, 18:29 7
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Это даст возможность использовать все правовые последствия, считает вице-премьер Резников
Фото из открытых источников
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода.

Об этом рассказал вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В законопроекте "О государственной политике переходного периода" предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства.

В новом разработанном проекте закона "О государственной политике переходного периода" предложено отметить, что государство-агрессор в отношении оккупированного Крыма, Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей является Российская Федерация.

Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором в отношении оккупированного Крыма, Севастополя и некоторых районов Донбасса является Российская Федерация. Четко, понятно, тогда можно использовать все правовые последствия. Мы объединяем принципы и правила для оккупированного Крыма и оккупированных ОРДЛО, — сказал Резников.

Законопроектом также предлагается определение терминологии, которая должна быть единой для всего законодательства. Это и новые, и усовершенствованные сроки: оккупационные силы и оккупационные службы РФ, политико-дипломатические и санкционные меры, территориальные общины на линии разграничения, временная оккупация, деоккупация, деоккупированные территории, реинтеграция деоккупированных территорий, прочный мир, территории приоритетного развития.

Резников заявляет, что проект закона о государственной политике переходного периода является рамочным и потребует принятия отдельных профильных законов, в частности, об амнистии, выборах, люстрации и конвалидации.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Резников назвал причину блокировки оккупантами КПВВ.

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