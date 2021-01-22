В уряді пропонують прописати в законодавстві, що Росія – це агресор

Це дасть можливість використовувати всі правові наслідки, вважає віцепрем’єр Резніков

Це дасть можливість використовувати всі правові наслідки, вважає віцепрем’єр Резніков

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило про завершення розробки проєкту закону про державну політику перехідного періоду.

Про це розповів віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

У законопроєкті "Про державну політику перехідного періоду" пропонується визначення термінології, яка має бути єдиною для всього законодавства.

У новому розробленому проекті закону "Про державну політику перехідного періоду" запропоновано зазначити, що держава-агресор стосовно окупованого Криму, Севастополя і окремих районів Донецької і Луганської областей є Російська Федерація.

Ми пропонуємо у цьому законі відверто сказати, що держава-агресор стосовно окупованого Криму, Севастополя і окремих районів Донбасу є Російська Федерація. Чітко, зрозуміло, тоді можна використовувати всі правові наслідки. Ми об’єднуємо принципи і правила для окупованого Криму і окупованих ОРДЛО, — сказав Резніков.

Законопроектом також пропонується визначення термінології, яка має бути єдиною для всього законодавства. Це і нові, і вдосконалені терміни: окупаційні сили та окупаційні служби РФ, політико-дипломатичні та санкційні заходи, територіальні громади на лінії розмежування, тимчасова окупація, деокупація, деокуповані території, реінтеграція деокупованих територій, міцний мир, території пріоритетного розвитку.

Резніков заявляє, що проект закону про державну політику перехідного періоду є рамковим і потребуватиме ухвалення окремих профільних законів, зокрема, про амністію, вибори, люстрацію та конвалідацію.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр Резніков назвав причину блокування окупантами КПВВ.