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29 декабря 2020, 14:59 237

Вице-премьер-министр Резников назвал причину блокировки оккупантами КПВВ

29 декабря 2020, 14:59 237
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Блокируют из-за желания скрыть успех Украины и сокрытие ситуации с COVID-19 на Донбассе
Фото из открытых источников
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Оккупанты на Донбассе продолжают блокировать работу контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда чтобы не допустить демонстрации успеха Украины.

Такое предположение сделал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "ТСН", передает RegioNews.

Есть несколько моих предположений, почему они это делают. Во-первых для них демонстрация успеха Украины — это плохая история. Когда украинцы, проживающие сегодня как заложники на оккупированных территориях, пересекающих КПВВ и видят, что здесь меняется жизнь, лучшие дороги, более дешевые и более качественные продукты, новые современные хабы и сервисы просто на КПВВ. Хочешь — отправляй посылку, сто услуг в ЦНАПі, доступные лекарства, четыре банкомата Сбербанка, можно снимать деньги с пенсионной карточки самому, а не отдавать какому-то посреднику невероятные проценты. Хочешь — садись на автобус и езжай к родственникам. Пожалуйста, все здесь. Поэтому, это худшее, что может быть для России и их оккупационных прокси, — сказал он.

Министр отметил, что открытия новых КПВВ свидетельствуют об успехе Украины в переговорном процессе. Это может привести к необходимости нового нормандского саммита, чего не хотят оккупационная власть.

Сегодня политическое руководство Украины не должно для их понимания быть успешным. Им нужна история неуспеха. Вот почему, я думаю, они ищут различные варианты блокировки и торможение процесса, чтобы не дать успеха Украины, — добавил Резников.

Кроме этого одной из причин блокировки КПВВ может быть попытка сокрытия ситуации с коронавирусом на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Резников рассказал, что в ОРДЛО паспорта РФ принудительно получили 300 тысяч украинцев.

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