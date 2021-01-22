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22 января 2021, 10:41 1309

Государственная измена: в Кировоградской области задержали агента ФСБ РФ

22 января 2021, 10:41 1309
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Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления
Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления
Фото: из открытых источников
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной Коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

Напомним, СБУ объявила подозрение шестерым террористам так называемой "ЛНР". Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

РФ СБУ разведка боевики Уголовная ответственность
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