Государственная измена: в Кировоградской области задержали агента ФСБ РФ

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления

Фото: из открытых источников

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений сил специальных операций ВС Украины, а также представителей местных органов власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной Коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия под процессуальным руководством Кировоградской областной прокуратуры.

Напомним, СБУ объявила подозрение шестерым террористам так называемой "ЛНР". Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.