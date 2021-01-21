В прошлом году пограничники задержали 59 наемников вооруженных формирований РФ

Семеро из них уже осуждены

Семеро из них уже осуждены

Фото из открытых источников

Оперативники ГПС установили более 300 лиц, причастных к террористическим организациям, задержали 59 боевиков, 7 из которых уже арестованы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Госпогранслужбе сообщают, что за прошлый год пограничниками установлено более 300 лиц, причастных к террористическим организациям, задержаны 59 боевиков, 7 из которых уже арестованы.

Кроме того, оперативники Госпогранслужбы из состава Объединенных сил продолжают активное противодействие возможным вражеским диверсиям, перемещению оружия и оборудованию схронов вооруженных формирований РФ и их наемников. Так, в течение 2020 года, преимущественно в зоне ООС, выявлено 15 схронов с боеприпасами, 116 гранат, 14 мин и более 70 взрывных устройств, — говорится в сообщении.

Напомним, 12 января в ГПСУ рассказали, сколько человек не пропустили в Украину уже в этом году.