Комитет Рады просит КСУ проверить, соответствует ли Тупицкий своей должности
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просит Конституционный Суд рассмотреть вопрос соответствия Александра Тупицкого должности председателя КСУ.
Решение было принято на заседании комитета, передает RegioNews.
Члены комитета поддержали обращение комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Конституционный Суд Украины относительно рассмотрения вопроса о соответствии А. Н. Тупицкого требованиям Конституции Украины и закона "О Конституционном Суде Украины", - говорится в заявлении.
В частности, члены Комитета просят проверить соответствие Тупицкого критерию "высокие моральные качества".
Напомним, 19 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд. Также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ.
В КСУ заявили, что это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя суда, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.
Известно, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.
29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.