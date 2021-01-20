Комитет Рады просит КСУ проверить, соответствует ли Тупицкий своей должности

у Конституционного Суда просят проверить критерий нравственных качеств отстраненного главы суда

у Конституционного Суда просят проверить критерий нравственных качеств отстраненного главы суда

Фото: из открытых источников

Решение было принято на заседании комитета, передает RegioNews.

Члены комитета поддержали обращение комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Конституционный Суд Украины относительно рассмотрения вопроса о соответствии А. Н. Тупицкого требованиям Конституции Украины и закона "О Конституционном Суде Украины", - говорится в заявлении.

В частности, члены Комитета просят проверить соответствие Тупицкого критерию "высокие моральные качества".

Напомним, 19 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд. Также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ.

В КСУ заявили, что это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя суда, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.

Известно, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.