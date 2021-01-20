Отстраненного главу КСУ Тупицкого снова не пустили на работу

Глава КСУ не хочет, чтобы у него был зафиксирован прогул

Глава КСУ не хочет, чтобы у него был зафиксирован прогул

Фото из октрытых источников

Отстраненный указом президента председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий и сегодня пытался попасть на свое рабочее место, его снова не пустили.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на 5 канал.

Как и вчера, отстраненном указом президента председателю Конституционного Суда Александру Тупицкому, который сегодня пытался попасть на свое рабочее место, дорогу преградила государственная охрана. Объяснили: выполняют решение ГБР.

Тупицкий приезжал к зданию суда двумя машинами вместе с личной охраной. Он не смог заехать даже во двор суда.

По словам судьи, он не уволен со своей должности официально, поэтому если он не придет, то у него будет зафиксирован прогул, а этого он не хочет, и обещает и в дальнейшем посещать суд.

Тупицкий требовал приказ или письменное обращение, которым ему запрещено посещать рабочее место, но охрана ответила, что такое не будут комментировать судье, а письменных обращений от ГБР у них нет.

Александр Тупицкий пообещал, что вернется завтра, а охранники объяснили, что просто выполняют приказ сверху. Сам Тупицкий виновным себя не считает, а подозрение, которое поступило ему по почте, он считает незаконным, ведь в самом подозрении не было регистрации. Дело против себя считает сфабрикованным.

Как сообщалось, вчера Тупицкий подробно расписал Венедиктовой, как вручить ему подозрение должным образом. В своем заявлении он просит Венедиктову обратиться к президенту относительно отмены Указа об отстранении от должности председателя КС.

Зато Венедиктова не намерена лично сообщать о подозрении Тупицькому.

Ранее сообщалось, что вчера главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд. Также не пропустили на рабочие места и нескольких других судей КСУ.

В КСУ заявили, что это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя суда, а также препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы КС в целом.

Известно, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.