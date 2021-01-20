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20 января 2021, 16:55 6

На пяти крупных энергокомпаниях пройдут проверки из-за нехватки угля

20 января 2021, 16:55 6
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Проверки проведут из-за официального обращения государственной компании "Укрэнерго"
Проверки проведут из-за официального обращения государственной компании "Укрэнерго"
Фото: flickr
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), планирует внепланово проверить пять крупных энергетических окомпаний из-за критической ситуации с запасами угля.

Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на проект постановления, которое регулятор планирует рассмотреть 25 января, передает RegioNews.

В частности, регулятор планирует проверить компании "ДТЭК Днепроэнерго", "Донбассэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "Центрэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго".

Проверки проведут после официального обращения в комиссию со стороны государственной компании "Укрэнерго", в котором говорится о критическом уровне запасов угля на складах энергокомпаний, что ставит под угрозу стабильное функционирование энергосистемы страны.

Напомним, 19 января в "Укрэнерго" сообщили о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭС.

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