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20 января 2021, 17:40 7

Суд об изъятии Сытника из реестра как главы НАБУ объявил перерыв до февраля

20 января 2021, 17:40 7
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Суд рассматривает апелляционную жалобу НАБУ на решение ОАСК
Суд рассматривает апелляционную жалобу НАБУ на решение ОАСК
Фото из открытых источников
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Шестой апелляционный административный суд объявил перерыв до 3 февраля в заседании по рассмотрению апелляционной жалобы НАБУ на решение ОАСК об исключении из Единого реестра информации Артема Сытника как руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на УНН.

НАБУ судится из-за решения Окружного административного суда Киева, который постановил убрать из реестра информацию о Сытнике как директоре НАБУ на основании решения КСУ о признании неконституционным указа Президента о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В деле №640/11970/20 объявлен перерыв. Следующее судебное заседание 3 февраля 2021 года в 11:30", - сказали в пресс-службе суда.

Как сообщалось, на указание ОАСК Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника в Минюсте заявили, что не могут выполнить решение ОАСК относительно увольнения Сытника.

Также в НАБУ заявили, что решение ОАСК об увольнении Сытника "абсурдное”.

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