Кличко сказал, как будут учиться столичные школьники после локдауна

Решение о том, как будет проходить учебный процесс, в конце недели должен принять Кабинет министров

Решение о том, как будет проходить учебный процесс, в конце недели должен принять Кабинет министров

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Власти Киева рассчитывают с 25 января восстановить очное обучение во всех школах столицы. К обучению в школах должны вернуться, в том числе ученики младших и выпускных классов.

Как пишет RegioNews, об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что очное обучение в школе позволит улучшить образовательный процесс, а также даст возможность родителям учеников работать.

"Мы настроены возобновить с 25 января занятия во всех школах города. К учебному процессу вернется и начальная школа 1-4 классы. Также должны вернуться за парты и ученики старших - особенно это касается выпускных классов, чтобы должным образом подготовиться к экзаменам", - заявил Кличко.

Он добавил, что решение о том, как будет проходить учебный процесс, в конце недели должен утвердить Кабинет министров.

Напомним, ранее Степанов исключил возможность восстановления офлайн-обучения в школах до окончания жесткого карантина.