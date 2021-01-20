Кабмин одобрил Стратегию военной безопасности Украины: что она предусматривает

Документ определяет цели, приоритеты и пути реализации политики страны в сферах национальной безопасности и обороны

Документ определяет цели, приоритеты и пути реализации политики страны в сферах национальной безопасности и обороны

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Этот масштабный документ разработан Министерством обороны на основе Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденной недавно президентом Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Согласно документу, для реализации комплексной обороны будут привлекать не только Вооруженные силы, но и все составляющие сектора безопасности и обороны и гражданского общества.

Комплексная оборона Украины предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. В том числе асимметричных и других действий для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права", - рассказали в Минобороны.

Новая Стратегия учитывает риски военной угрозы со стороны Российской Федерации и дисбаланс военных потенциалов Украины и РФ. Теперь документ должно одобрить СНБО, после чего ее подпишет президент.

Напомним, Кабмин будет контролировать крупнейшие объекты энергетики в Украине, такое решение Кабмин принял по поручению президента.