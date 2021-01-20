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20 января 2021, 18:57 4

На Херсонщине депутаты горсовета приняли обращение относительно повышения тарифов

20 января 2021, 18:57 4
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Фракция "Слуга народа" сессию проигнорировала
Фракция "Слуга народа" сессию проигнорировала
Фото из открытых источников
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Сегодня в городе Голая Пристань состоялось внеочередное заседание сессии горсовета, на котором депутаты приняли обращение к центральной власти относительно недопущения повышения тарифов на энергоносители.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на gopri.in.ua.

Внеочередное заседание сессии инициировали депутаты от ВО "Батькивщина"и политической партии "Европейской солидарности".

В обращении, за который голосовала рада, Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины зафиксированы предложения по недопущению кризиса в системе теплоснабжения населения и социальных объектов, повышения тарифов на энергоносители.

Все присутствующие на сессии поддержали текст коллективного обращения, которое зачитал депутат Юрий Зеленин.

Фракция политической партии "Слуга народа" в полном составе проигнорировала заседание сессии.

Напомним, сегодня в Ровно депутаты горсовета поддержали обращение к власти относительно тарифов.

сегодня депутаты Ивано-Франковского облсовета требуют от властей ввести мораторий на тарифы.

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