На Херсонщине депутаты горсовета приняли обращение относительно повышения тарифов

Фракция "Слуга народа" сессию проигнорировала

Фракция "Слуга народа" сессию проигнорировала

Фото из открытых источников

Сегодня в городе Голая Пристань состоялось внеочередное заседание сессии горсовета, на котором депутаты приняли обращение к центральной власти относительно недопущения повышения тарифов на энергоносители.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на gopri.in.ua.

Внеочередное заседание сессии инициировали депутаты от ВО "Батькивщина"и политической партии "Европейской солидарности".

В обращении, за который голосовала рада, Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины зафиксированы предложения по недопущению кризиса в системе теплоснабжения населения и социальных объектов, повышения тарифов на энергоносители.

Все присутствующие на сессии поддержали текст коллективного обращения, которое зачитал депутат Юрий Зеленин.

Фракция политической партии "Слуга народа" в полном составе проигнорировала заседание сессии.

Напомним, сегодня в Ровно депутаты горсовета поддержали обращение к власти относительно тарифов.

сегодня депутаты Ивано-Франковского облсовета требуют от властей ввести мораторий на тарифы.