На Херсонщине депутаты горсовета приняли обращение относительно повышения тарифов
Сегодня в городе Голая Пристань состоялось внеочередное заседание сессии горсовета, на котором депутаты приняли обращение к центральной власти относительно недопущения повышения тарифов на энергоносители.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на gopri.in.ua.
Внеочередное заседание сессии инициировали депутаты от ВО "Батькивщина"и политической партии "Европейской солидарности".
В обращении, за который голосовала рада, Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины зафиксированы предложения по недопущению кризиса в системе теплоснабжения населения и социальных объектов, повышения тарифов на энергоносители.
Все присутствующие на сессии поддержали текст коллективного обращения, которое зачитал депутат Юрий Зеленин.
Фракция политической партии "Слуга народа" в полном составе проигнорировала заседание сессии.
Напомним, сегодня в Ровно депутаты горсовета поддержали обращение к власти относительно тарифов.
сегодня депутаты Ивано-Франковского облсовета требуют от властей ввести мораторий на тарифы.