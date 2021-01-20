Правосудие по-"Татаровски": Микитась рассказал о влиянии на суд со стороны заместителя главы ОП

Судья, по мнению Микитася, приняла участие в фальсификации первого тома дела против него

Судья, по мнению Микитася, приняла участие в фальсификации первого тома дела против него

Фото: 24tv.ua

По словам экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася, он на себе испытал беспрецедентное влияние на суд со стороны заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью Микитася "Украинской правде".

Беспрецедентное влияние на суд со стороны Татарова я почувствовал на себе. Я сел за решетку именно перед Новым годом", - рассказал он.

По его информации, судья, которой было предоставлено его дело, была назначена на должность во время работы Татарова в ОП, 16 декабря 2020 года она начала фактически осуществлять "правосудие". До того она много лет проработала помощником в хозяйственных судах и не имела никакого отношения к уголовному праву, не имела никакого опыта.

Все было сделано, чтобы дело попало именно к ней. Опытных судей было исключено из системы автоматического распределения с отметкой "отсутствует специализация", и дело не смогло попасть ни одному другому судье. Она не дала достаточного времени адвокатам для ознакомления с делом, приняла участие в фальсификации первого тома дела", - отмечает Микитась.

Кроме того, по его словам, во время одного из перерывов в кабинете судьи были добавлены в первый том 50 страниц документов, без которых вообще не мог рассматриваться вопрос моего заключения. "Затем без исследования второго и третьего тома судья ушла в совещательную комнату и за 1,5 часа до Нового года объявила свое решение. Там было еще очень много нарушений с ее стороны", - добавил он.

Вообще ситуация является абсурдной. Его (Татарова - ред.) обвиняют, а он руководит. Я сижу, а он у власти. Здесь как-то и к государству вопрос, если он и я проходим по делам, то где справедливость?", - резюмирует Микитась.

Напомним, ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

29 декабря Нацполиция провела обыск в доме Микитася, ему вручили подозрение.

НАБУ заявляет о незаконном давлении и блокировании расследований из-за вручения подозрения Микитасю.

30 декабря Микитась явился на судебное заседание и заявил о давлении и угрозах, хотя Нацполиция заявляла, что объявленное подозрение Микитасю не связано с коррупционными преступлениями, в которых он фигурирует, и призвала "не манипулировать информацией", поскольку следствие еще продолжается.

Впоследствии стало известно, что Микитась отрицает соглашение со следствием в обмен на показания. Основная же причина, по которой он дал показания о коррупционных связях Татарова - личные мотивы.